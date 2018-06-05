Дания решила отгородиться от Германии забором

В Дании парламент одобрил строительство забора на границе с Германией. Это будет сделано для того, чтобы дикие кабаны, которые являются распространителями африканской чумы свиней, не могли попасть в страну. Об этом сообщает De Telegraaf.



"Парламент Дании одобрил строительство забора на границе с Германией. Сооружение длиной 70 километров и высотой 1,5 метра должно помешать диким кабанам переходить границу и распространять африканскую чуму свиней", - сказано в сообщении.



Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах.

