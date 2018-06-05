В Украине немного посвежеет

В ближайшее время с севера Европы в Украину начнет перемещаться холодный воздух, в результате чего в большинстве областей, кроме юга, температура снизится, особенно на севере и северо-западе Украины, сообщает Укргидрометцентр. Юго-восточная часть страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.



В южных, восточных областях и Карпатах местами небольшой дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-23°, на Закарпатье, в Днепропетровской и Донецкой областях 21-26°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июня самая высокая температура днем была +32 в 1921 году, самая низкая ночью +2,9 в 1933 году.



7 июня - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11°, в южных областях и на Закарпатье до 15°; днем 18-24°, на Закарпатье 22-27°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.



5 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°; в Днепре возле Киева 21°.

