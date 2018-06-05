Комбинация Гройсмана

Премьер Гройсман поставил вопрос ребром: или я, или Антикоррупционный суд. Не примете закон об этом гребаном суде – ухожу в монастырь. То есть в отставку. Сами стройте свои долбаные автобаны, я умываю руки. В нормальной стране заявление главы правительства о намерении покинуть свой пост приводит к политическому кризису. Но это Украина, детка! Никого не чешет ни отставка Гройсмана, ни Антикоррупционный суд. Точнее, чешет, но этих людей можно пересчитать по пальцам на руке спикера Парубия.



Было лишь вялое удивление на тему: а какое отношение Гройсман имеет к суду, тем более антикоррупционному? Клиент, что ли? В действительности дело не в этом. Володя грациозно пытается провернуть тонкую, по меркам винницкого рынка, операцию. Он ищет повод вовремя спрыгнуть с опасного поезда, идущего в депо. В жизни любого эффективного менеджера, образцово управляющего страной, неизбежно наступает момент, когда необходимо быстро и вовремя свалить. Финансовое положение Гройсман поправил, автобаны построил, пенсионеров осчастливил. Осталось лишь элегантно выскользнуть из ловушки, которую ему заботливо расставили близкие друзья из окружения главкома нации.



Одно дело – уйти самому под надуманным предлогом. Ну там комета опасно сблизилась с Сатурном, бабочки оккупировали улицы Киева, или же индекс высокотехнологических предприятий обвалился. В Гонконге. Другое дело, когда премьера показательно приносят в жертву как мерзавца, не оправдавшего доверия ах какого человека, завалившего все реформы и не построившего ни одного автобана.



Отставка Вовы планировалась весной, когда с дорог весело сходит асфальт. Гройсман предвидел подобный вариант, поскольку тесно снюхался со спикером Парубием и был в курсе готовящейся интриги. Поэтому он красиво съехал с темы «заслушивание отчета гениального менеджера нации о проделанной в поте лица работе». Экономический комитет Рады возглавляет побратим по матери Парубия Иванчук



У премьера душа болит за Украину. и он не держится за кресло. Для него главное, чтобы гиперлупы колосились, автобаны собирались в красивые кластеры, а благосостояние пенсионеров постоянно росло. Ну у кого поднимется рука проголосовать против такого выдающегося деятеля эпохи, к тому же личного друга спикера Парубия, перспективного политика и образцового менеджера?

Отставка Вовы планировалась весной, когда с дорог весело сходит асфальт. Гройсман предвидел подобный вариант, поскольку тесно снюхался со спикером Парубием и был в курсе готовящейся интриги. Поэтому он красиво съехал с темы «заслушивание отчета гениального менеджера нации о проделанной в поте лица работе». Экономический комитет Рады возглавляет побратим по матери Парубия Иванчук. Тот самый, которому Игорь Валерьевич Коломойский в телефонном разговоре посоветовал завязать анус бантиком. Очень, знаете ли, двусмысленная угроза. С одной стороны, как бы и шутка, а с другой – сексуальная дискриминация. Иванчук, о состоянии ануса которого мне ничего не известно, резко уехал в служебную командировку, и поэтому комитет Рады не смог принять решение о дате отчета Гройсмана в парламенте. Нет отчета – нет повода для отставки. Логично? Абсолютно.Перенесли проблему на июнь. Июнь настал. Начались некоторые телодвижения в направлении ряда интимных мест премьера. В частности, возбудился министр финансов Данилюк, который стал вести себя асоциально. То они с помощью нецензурной лексики выясняют с Володей, кто кому Рабинович и почему не принимаются нужные министру финансов кадровые решения. Причем выясняют публично, на заседании Кабмина. То финминистр, закусив удила, пишет письма послам ЕС, аккредитованным в Киеве, с паническим содержанием: «нам пипец, если МВФ не даст денег, то все накроется медным тазом, мы, как вороны, во все стороны разлетимся!». Эпистолярное творчество подчиненного Гройсмана вызвало тревогу. Запахло жареным. Мудрый Вова понял, что могут вжарить именно его. Этого допустить никак нельзя, поскольку Гройсман думает о своем большом политическом будущем. Есть ряд интересных проектов, где строитель автобанов может принять участие на первых ролях. Но уходить надо красиво, без прицепа проблем. Как уходит опытный расхититель перед визитом налоговых органов.Кроме Данилюка, опять начались проблемы с любимицей Гройсмана Ульяной Супрун. Они очень быстро нашли общий язык, сплелись в одно целое на почве госзаказов на покупку медицинских препаратов через международных посредников. Сама Ульяна постоянно провоцировала скандалы своей просветительской деятельностью в «Фейсбуке», объясняя туземцам, как правильно чистить зубы и использовать семена льна при повышенной слезливости глаз. Но к такой относительно безобидной е...нутости министра здравоохранения все быстро привыкли. А вот ее зам отличился гораздо эффектнее. Констатировал, что все больные раком умрут, поэтому не стоит тратить деньги. Нормальная идеология для команды реформаторов имени Супрун, которая руководствуется диалектической нормой «жизнь – это процесс умирания». Все равно все умрут, так почему бы не сэкономить на здравоохранении? Начался скандал, Гройсман пообещал провести чрезвычайное заседание Кабмина по данному вопросу. Более того, он его и провел. Но никаких решений принято не было. Рано еще выкладывать карты на стол. Тем более что Вова уже зашел в чирву со своей отставкой.Его заявление, кстати, ни к чему не обязывает. Примет Рада закон о суде – значит, Вова молодец. Умеет убеждать. В отличие от президента, который три месяца ходит кругами возле этого важнейшего нормативного акта. Не примет – тем более молодец! Подчеркнул значение непринятого закона, но не теряет, с...ка, оптимизма! Ну как такого эффективного менеджера увольнять? Тем более сверхсовременные автобаны действительно строятся. Правда, в Австрии и Германии, но это мелочи. Главное другое: у премьера душа болит за Украину. и он не держится за кресло. Для него главное, чтобы гиперлупы колосились, автобаны собирались в красивые кластеры, а благосостояние пенсионеров постоянно росло. Ну у кого поднимется рука проголосовать против такого выдающегося деятеля эпохи, к тому же личного друга спикера Парубия, перспективного политика и образцового менеджера? Вот именно. Поэтому главное для премьера сегодня – четко выбрать момент ухода с максимальной выгодой. Чтобы не сделали напоследок козлом.