Киев просит США отменить пошлины на сталь

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская 4 июня посетила США, где провела ряд встреч, посвященных исключению украинской металлургической продукции из-под действия введенных США ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-службы министерства.



Так, Микольская провела встречи с представителями Министерства торговли, Государственного департамента и Офиса Торгового представителя США.



Отмечается, что экспорт товаров в США в первом квартале 2018 года составил 218,9 млн долл. и вырос на 25,6 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В 2015 году в США было экспортировано украинской металлопродукции на 119,6 млн долл, в 2016 году – на 89,7 млн долл, в 2017 году – на 175,6 млн долл.



При этом министерство не сообщает о каких-либо достигнутых договоренностях Микольской.

