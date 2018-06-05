Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентских предпочтениях украинцев - опрос

Среди кандидатов на президентскую должность на данном этапе украинцы не видят явных лидеров, рейтинг основных политиков достаточно невысок, о чем свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в мае.



Согласно обнародованным на пресс-конференции во вторник в Киеве результатам опроса, относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принимать участие в выборах, имеет лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,3% избирателей), при этом уровень ее поддержки мало отличается в зависимости от регионов. На втором месте по поддержке украинцев лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,4% респондентов), при чем высшим его рейтинг является в западном и центральном регионах страны. На третьем месте с результатом 8,4% поддержки - сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, чей рейтинг обеспечивают восток, юг и Донбасс.



Рейтинг нынешнего главы государства Петра Порошенко несколько выше на западе страны и ниже на востоке, составляет 7,6%. Кроме того, 7,4% респондентов отдали бы свой голос за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, его позиции, согласно данным социсследования, несколько сильнее в центре и на юге Украины.



Согласно данным опроса, большинство граждан Украины (68%) планируют принимать участие в выборах президента, в то время как однозначно не хотят этого делать 17%, остальные не определились в этом вопросе.



Что касается регионального разреза, то уровень готовности к участию в выборах значительно меньше на юге страны (54%), в то время как на западе готовность принимать участие в президентских выборах составляет 76%.



Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех областях Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

