Украина рассчитывает увеличить переработку твердых бытовых отходов до 70%

Национальной стратегией управления отходами предусмотрено увеличение переработки твердых бытовых отходов до 70% до 2030 году. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", передает корреспондент УНН.



"Мы закладываем показатели 65% переработки упаковки, 70% - переработки или повторного использования твердых бытовых отходов. Конечно, это очень амбициозный план. Но я убежден, что к 2030 году у нас есть хорошие возможности и хорошие шансы его реализовать", - убежден министр.



Он отметил, что на сегодня только 3% твердых бытовых отходов перерабатывается и лишь 12-14% отходов упаковки идут в переработку.



Кроме того, рассказал Семерак, на сегодня в Украине созданы тысячи свалок, из которых 99% не отвечают современным требованиям и стандартам.



Напомним, ранее Семерак сообщал, что Национальной стратегией управления отходами предусмотрено увеличение переработки твердых бытовых отходов путем внедрения депозитной системы сбора тары.



Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.



Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.



В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

