Путин к переформатированию Украины готов?

Поехал вот президент России Владимир Путин в Австрию и наговорил такого, что многим в Украине – хоть стой, хоть падай. Казалось бы, причем тут Украина? Но все дело в том, что австрийские чиновники самого высокого уровня едва ли не первыми высказались за снятие антироссийских санкций, которые были введены именно из-за Украины. То за Крым, то за войну в Донбассе. И все вроде бы правильно: солидарности ради Европа поддержала Украину и наказала Россию, так и должно быть, общечеловеческие ценности, преданность демократии и международному праву, то да се.



Но со временем выяснилось, что:



а) «бороться с красными» – это не просто финансово накладно для Европы, но и усиливает именно Россию, а не ослабляет ее – некоторые сегменты российского народного хозяйства восприняли санкции Запада как манну небесную и как дождь животворящий;



б) пресловутая западная солидарность отнюдь не спасла Европу от санкций уже не от Путина, а от самого, казалось бы, надежного партнера и защитника – США Дональда Трампа, которые своими пошлинами фактически объявили Европе торговую войну.



И в Европе буквально взвыли: санкции плюс санкции с двух сторон – это же полная ж...а может получиться. И вот австрийский телеканал ORF и решил выяснить у Путина, что в этой ситуации можно сделать, чтобы убрать хотя бы антироссийские санкции за Украину. Корреспондент, которому Украина, похоже, полностью по барабану, поинтересовался: дескать, если заставить Киев вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, то решит ли это проблему Украины и уменьшит ли к ней претензии Москвы, которая таким образом оставит соседнюю страну в покое? Это был хороший, но банальный вопрос. Путин на него ответил предельно откровенно. И сказал даже более того, если анализировать сказанное всестороннее и глубже.



Корреспондент, которому Украина, похоже, полностью по барабану, поинтересовался: дескать, если заставить Киев вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, то решит ли это проблему Украины и уменьшит ли к ней претензии Москвы, которая таким образом оставит соседнюю страну в покое? Это был хороший, но банальный вопрос. Путин на него ответил предельно откровенно

Россия никогда не откажется от выполнения «Минских соглашений-2» по миру в Донбассе, которые, в принципе, и предполагают начало упомянутой федерализации. Ныне непризнаваемые в Киеве самопровозглашенные ДНР с ЛНР как раз и отвечают чаяниям Москвы: они подразумевают независимую от Киева внешнюю ориентацию разных регионов Украины, ее геополитический разлом

Путин признал, что России не все равно, будут ли на территории сопредельной страны прямо у российских границ базы НАТО или расположены натовские войска. «...Это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю», – сказал он. Но потом фактически признал, что России с ее нынешним военным потенциалом и НАТО, и ее войска – по барабану. «Это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти», – сказал Путин, как бы намекая, что России все равно, кого разносить в пух и прах, если дело дойдет до этого. И что это европейская часть НАТО должна думать, нужна ли ей военная конфронтация с Россией и вообще война в Европе. Да еще и из-за Украины.К тому же Россия уже граничит непосредственно с НАТО. В Калининградской области, в Прибалтике. И что, это напугало Москву? Отнюдь. Наоборот – когда Россия разместила в Калининградской области свои комплексы «Искандер», то тихо обтекать жиденьким от страха начали именно в Польше и Прибалтике. А Польша вон даже запросила бронетанковую дивизию из США. Для своей защиты. И казармы может предоставить в районе городов Быдгощ и Торунь. За свой счет: на эти цели Варшава готова выделить от 1,5 до 2 млрд. долл. И что? А ничего. Россия только предупредила: ответим адекватно, и жиденькое, похоже, потекло еще сильнее.О чем это говорит? О том, что может начаться гибельная гонка вооружений по уже испытанной схеме развала Советского Союза экс-министра обороны США Каспара Уайнбергера – «довооружаем СССР до смерти». Так тогда, в 1991 году, и получилось. Но тогда в СССР был предатель Михаил Горбачев, а сейчас – Путин. И Сергей Шойгу. И времена не те. И мировой войны никто не хочет...более важная проблема, которая могла бы помочь Украине избежать давления России, – это не просто защита русского языка на украинской территории, но и переформатирование страны на федеральных принципах. «Принятый закон о языке в Украине, который критиковался в том числе и в Европе, но он действует. И это в значительной степени усложняет ситуацию в Украине», – сказал глава России. Но потом сослался на опыт и идеи украинских националистов, которые, по его словам, «еще в XIX веке говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах». И он, Путин, с ними-де согласен: «...Сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины».О чем это говорит? Да, например, о том, что Россия никогда не откажется от выполнения «Минских соглашений-2» по миру в Донбассе, которые, в принципе, и предполагают начало упомянутой федерализации. Ныне непризнаваемые в Киеве самопровозглашенные ДНР с ЛНР как раз и отвечают чаяниям Москвы: они подразумевают независимую от Киева внешнюю ориентацию разных регионов Украины, ее геополитический разлом.Если Киев смотрит на Запад, то ЛДНР выступают за хорошие отношения с Россией. А ей это только и надо, потому что в Москве, как там говорят, выбирают добрососедство так, как это видится России.Означает это и то, что Украине стоит ожидать давления и со стороны Европы, которая еще более настоятельно потребует выполнения «Минска-2». Если судить по переговорам и контактам гаранта украинской нации с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Европа это уже делает. Но если Париж с Берлином «стимулируют» еще и Вена с Римом, то давление только усилится. Притом, что влияние США и защита американцами украинской позиции однозначно ослабнут, ибо когда начнется европейско-американская торговая война, будет не до того. Либо – что еще хуже – Украина станет предметом политического торга без участия ее самой. А это ведь ключевое требование Киева – «ничего об Украине без Украины»...И, наконец,Путин фактически признал, что Россия уже обозначила альтернативу отказу Украины от федерализации. По словам и Путина, и российских политиков, только федерализация может спасти территориальную целостность страны невоенным, то есть мирным путем. Если же Украина не пойдет по этому пути, то у России есть свой – крымский. Путин откровенно сказал австрийцам в интервью: Россия никогда не вернет Украине Крым, потому что «таких условий нет». Это фактически признание того факта, что если Украина по каким-либо причинам начнет разваливаться, то и Россия, и все другие страны, кто захочет, могут последовать уже апробированному примеру – именно крымскому. То есть провести необходимые демократические процедуры типа «всенародных референдумов» на определенных территориях, создать там «народные республики», а потом и забрать в свой состав. И остается только гадать, что может быть в Закарпатье или в Буковине и Южной Бессарабии, где Будапешт или Бухарест захотят поддержать «единокровных братьев», которых «гнобит киевский режим». Венгров и румын там могут послать, а могут и не послать. Ну, и идея Новороссии, ориентированной на Россию, – тут как тут, как ни крути. И опыт Крыма. И не видеть этого, не говорить об этом, не готовиться к такому сценарию (принимать его или противостоять – это тоже дело выбора) – это обманывать самого себя…...А что может помочь? Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар в интервью украинскому изданию «Апостроф» сказал, что лично он ожидает распада России. «Это может произойти через неделю. Это может произойти через 10 лет. Это зависит от многих факторов», – заявил он. Только подтвердив, что в Украине то ли еще не перевелись умные и толковые прогнозисты, то ли уровень психиатрической отрасли медицины действительно крайне низок по причине общего загона здравоохранения...