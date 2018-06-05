Украина и НАТО приняли Дорожную карту сотрудничества в ОПК

Украина и НАТО приняли Дорожную карту сотрудничества в ОПК на 2018 год. Согласно сообщению на сайте СНБО, документ подписан в рамках прошедшего в конце мая в Одессе очередного заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.



Как отмечается в сообщении, новая Дорожная карта Украина-НАТО по сотрудничеству в ОПК на 2018 год содержит ряд новых задач для украинской стороны: речь идет о развитии совместных с НАТО национальных систем стандартизации и кодификации в оборонной сфере; сотрудничестве в сфере безопасности хранения боеприпасов; содействии установлению связей между оборонными предприятиями стран НАТО и Украины. Также предусмотрено создание системы государственного гарантирования качества оборонной продукции и участие ОПК Украины в проектах концепции НАТО "Умная оборона".



Как уточняется в сообщении, участники заседания обсудили перспективы развития оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО, ход реформы ОПК Украины, а также дальнейшее развитие государственно-частного партнерства и уровень взаимодействия по программе трастового фонда НАТО в части достижения совместимости Украины с альянсом в оборонно-технической сфере.



Согласно озвученным в ходе заседания оценкам, предыдущая дорожная карта выполнена украинской стороной в полном объеме, продолжается процесс перехода украинского ОПК на стандарты НАТО. В 2017 году в оборонной отрасли принят 41 стандарт альянса, в 2018 году планируется внедрение 26 стандартов. Также введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система кодификации предметов поставок.



Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы ВТС в сфере закупок вооружений по импорту, а также расширения сотрудничества в рамках Конференции национальных директоров НАТО по вооружению.



Украинская сторона также проинформировала западных коллег о готовящейся либерализации системы ВТС в связи с возросшей ролью частных предприятий в оборонном секторе Украины в новых условиях. В частности, уже ближайшее время украинские оборонные компании получат право ввозить импортные комплектующие для собственного производства и самостоятельно экспортировать произведенную продукцию, что станет импульсом развития ВТС между Украиной и странами НАТО, отмечалось в ходе заседания.



Как сообщалось, Украина и НАТО активизировали диалог о сотрудничестве в ОПК в 2014 году. В начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Также Украина заявила о планах к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО. До последнего времени одним из ключевых направлений партнерства ОПК Украины со странами-членами альянса рассматривалось сотрудничество в рамках программы импортозамещения.



По данным госконцерна "Укроборонпром", на сегодняшний день порядка 40 предприятий-участников госконцерна имеют доступ к главному каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics), также начата работа по сертификации предприятий по стандарту НАТО AQAP (Allied Quality Assurance Publications) 2000 серии.



В 2015 году входящее в состав госконцерна ГП "410 Завод ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36, получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса. В 2016 году ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская обл.) госконцерна получило сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.

