Тянуть с ремонтом моста Метро не стоит - зам Кличко

До наступления состояния аварийности столичного моста Метро осталось четыре года. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает УНН.



"Паники по мосту Метро не должно, однако и тянуть с ремонтом не стоит. Состояние моста Метро определено как четвертое, то есть он ограниченно работоспособен. Такое определение, данное по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 годах", - написал Давтян.



По его словам, обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть капитальный ремонт нужно успеть сделать до 2022 года.



Как сообщил Д.Давтян, было проведено комплексное обследование и разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Ее результаты ожидаются в августе 2018 года.



"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет еще 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - отметил он.

