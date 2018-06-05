Названа самая популярная в Instagram страна

Модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков.



Во-первых, редакторы отметили северное сияние и посоветовали путешественникам уехать подальше от населенных пунктов, чтобы застать природное явление.



Во-вторых, многих тревел-блогеров привлек исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) из-за необычного цвета воды.



Также фанаты Instagram уделяют особое внимание леднику Йёкюльсаурлоун и знаменитому Черному пляжу на южном побережье Исландии.



Последней в списке самых инстаграмных точек страны стала ледяная пещера Скафтафетль.

