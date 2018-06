Объяснено происхождение загадочных статуй на острове Пасхи

Ученые Бингемтонского университета в США объяснили, как аборигенам острова Пасхи удалось установить на голове статуй моаи каменные шляпы (пукао) весом до 12 тонн. По словам археологов, для этого рапануйцы использовали сложную технику парбаклин (от английского parbuckling), включающую создание наклонной насыпи, достигающей до верхушки головы статуй, и систему канатов. Статья исследователей опубликована в Journal of Archaeological Science. Об этом сообщает издание Science Alert.



Парбаклин предусматривает оборачивание каната вокруг пукао цилиндрической формы. Строители, придерживая оба конца каната на верхней части рампы, тянули один из них, прилагая минимум усилий для поднятия шляпы по наклонной поверхности.



Ученые создали 3D-модели, в которых учитывались высота статуй, физическая сила людей и масса пукао у статуй, находящихся на четырех разных аху — церемониальных каменных платформах, располагающихся, как правило, на побережье острова. Оказалось, что даже самые крупные и тяжелые пукао могли быть поставлены на головы моаи при участии 15 и менее человек.



По мнению археологов, результаты исследования помогут опровергнуть расхожее мнение, что рапануйская цивилизация исчезла из-за перенаселения, поскольку создание моаи и пукао не требовало большого количества человеческих и других ресурсов.



В марте The New York Times писала, что подъем уровня моря из-за глобального потепления приведет к затоплению побережья острова Пасхи. Под угрозой окажутся многие скульптуры, которые в настоящее время расположены почти у самой кромки воды. Так, наступающий океан, скорее всего, уничтожит церемониальную платформу Тонгарики, где находятся 15 статуй различной величины. Также исчезнет пляж в бухте Анакена, знаменитый белым коралловым песком, и аху Акаханга, где лежат упавшие моаи.