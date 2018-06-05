Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщило во вторник агентство АНСА.



"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые оказывают давление на гражданское общество в России", - сказал Дж.Конте, выступая в сенате.



В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.



Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.

