Билл Клинтон заявил, что рассердился на Россию

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что был "в ярости" из-за вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом он рассказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Parisien.



"По сути, я чаще беспокоюсь, чем злюсь, но когда Россия вмешивается в наши выборы, тогда да, это приводит меня в ярость. Когда люди именно здесь, в Соединенных Штатах, пытаются помешать другим голосовать из-за их расового происхождения, возраста или уровня образования - да, это меня злит", - сказал Клинтон. Бывший глава государства добавил, что, по его мнению, Россия также вмешивалась в выборы в Германии, Франции и Нидерландах.



Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат спецпрокурора. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

