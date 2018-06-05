Нардепы рассмотрели почти 1,5 тыс. поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник рассмотрели ещё почти 200 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к завершению утреннего пленарного заседания парламентарии рассмотрели 1464 поправки из 1927, поданный к данному законопроекту.



Председатель украинского парламента Андрей Парубий, закрывая утреннее заседание, отметил, что вечером депутаты начнут работу с 1464-й правки.

