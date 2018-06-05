Путин сравнил Донбасс с Чечней

Украина может предоставить Донбассу статус территории с широкими полномочиями, взяв за пример Чечню. Об этом интервью австрийскому телеканалу ORF заявил президент России Владимир Путин.



Так он ответил на вопрос журналиста о том, могли бы люди в Чечне, в Дагестане и Ингушетии также организовать референдум и отделиться от России или организовать исламский халифат у себя на территории. Путин добавил, что такой цели добивалась "Аль-Каида", но чеченский народ на выборах пришел к другому выводу.



"Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне такого статуса, который определяет высокий уровень их самостоятельности. Чеченский народ после всяких кровавых событий все-таки подписал договор с Российской Федерацией", - сказал Путин.



По его мнению, так же может поступить и Киев. Тогда не нужно было бы ограничивать употребление языков иностранных меньшинств в Украине, то есть русского, польского, венгерского и других.

