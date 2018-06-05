Нетаньяху: Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия

Израиль не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.



"Позавчера аятолла Али Хаменеи, правитель Ирана, заявил о своем намерении уничтожить Государство Израиль, - написал глава кабмина на своей странице в Twitter. - Вчера он объяснил как он это сделает - используя неограниченное обогащение урана для производства арсенала ядерных бомб". "Мы не удивлены, - продолжил Нетаньяху и подчеркнул, что Израиль "не допустит появления у Ирана ядерного оружия".



Как заявил ранее руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, в среду вечером Тегеран может объявить об открытии центра по производству центрифуг в городе Натанз на севере страны. Он добавил, что республика может в течение 1-2 месяцев создать условия для достижения уровня обогащения урана в 190 тысяч ЕРР (Единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг).



По словам Салехи, ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился ускорить работу над ядерной программой и принять ряд мер, которые "соответствуют условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не выходят за его рамки". СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Нетаньяху в настоящий момент находится в европейском турне, в ходе которого пытается убедить лидеров Германии, Франции и Великобритании в опасности СВПД. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с французским президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в среду в Лондоне у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

