Международные резервы Украины в мае сократились

Международные резервы Украины в мае 2018 года сократились на 1,6% и по состоянию на 1 июня составляли $18,12 млрд, соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу.

"В пользу Международного валютного фонда (МВФ) было уплачено $455,1 млн, еще 214,4 млн перечислено на обслуживание и погашение правительственного долга в инвалюте, в том числе $126,2 млн по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и $18,5 млн по суверенным еврооблигациям", - констатирует НБУ.

Основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка валюты на межбанковском рынке. По данным НБУ, стабильному поступлению валюты способствовали высокие цены на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличение предложения со стороны банков, которым центробанк с начала апреля расширил возможности проводить собственные операции с инвалютой на межбанке.

В целом Нацбанк в мае выкупил на межбанковском рынке $181,2 млн. Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по лучшему курсу.

Помимо этого, в прошлом месяце в резервы поступило $272,3 млн и EUR64,6 млн от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

На объем резервов повлияла также переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $162,3 млн.

В целом по состоянию на 1 июня 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.