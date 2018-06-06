МИД Украины порекомендовал гражданам воздержаться от поездок на ЧМ-2018

Министерству иностранных дел Украины не хватило одной рекомендации в адрес жителей страны воздержаться от поездок в Россию на ЧМ по футболу из-за угроз личной безопасности, МИД решил повторить ее спустя две недели, но опять не привел примеров, которые бы подтверждали наличие таких угроз.



Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинцев не посещать чемпионат мира по футболу в России. С подобным советом выступило в мае и само ведомство, утверждавшее, что пребывание граждан Украины на территории России якобы "связано с серьезными угрозами для личной безопасности".



"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения соревнований финальной части чемпионата мира по футболу… Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности", — говорится в заявлении на сайте украинского МИД.



МИД Украины также заявил, что любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать "целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам".



При этом МИД не привел никаких примеров, когда граждане Украины задерживались бы в РФ только на основании наличия украинского гражданства или национальности.



Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что украинцы в 2017 году более 4 миллионов раз пересекли государственную границу с Россией, ездили в РФ в 3 раза чаще россиян. При это "много украинцев ездят туда (в РФ — ред.) по несколько раз", уточнил он.



Ранее МИД России в ответ на призыв украинского внешнеполитического ведомства посоветовал не слушать "всяких дураков" и приезжать в РФ "на праздник мирового футбола!" Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) призыв Климкина глупым и преступным. Он заявил, что в России всегда будут рады видеть украинских болельщиков.



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

