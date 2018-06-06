Организаторы "Мисс Америка" убрали из конкурса дефиле в купальниках

Участницы конкурса "Мисс Америка" более не будут дефилировать по подиуму в купальниках.



Об этом заявила во вторник в программе телекомпании ABC Гретхен Карлсон, глава попечительского совета организации "Мисс Америка", занимающейся проведением конкурса.



"Мы не намерены больше оценивать вас по вашей внешности, поскольку мы больше заинтересованы в вашей личности в целом", - подчеркнула Карлсон, завоевавшая титул "Мисс Америка" в 1989 году, обращаясь к будущим участницам конкурса.



По ее словам, участницы конкурса и ранее заявляли о том, что не хотят выходить на подиум в купальниках и в туфлях на высоких каблуках. "Вам больше не придется делать этого", - заверила она, выразив при этом уверенность в том, что популярность конкурса и телевизионные рейтинги не пострадают, поскольку зрителей гораздо больше интересует та часть конкурса, которая касается оценки талантов участниц.



Кроме того, по ее словам, изменения будут внесены и в ту часть конкурса, где его участницы выходят на подиум в вечерних платьях. "Нас будет интересовать то, что они говорят, а не то, в каких нарядах они появляются", - добавила она. Новые правила вступят в силу 9 сентября, в день проведения очередного конкурса.



Конкурс "Мисс Америка" проводится в расположенном на атлантическом побережье США городе-курорте Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) с 1921 года. Он начинался как "конкурс купальных костюмов". В нем могли принимать участие девушки и женщины с 17 до 25 лет. Первой обладательницей титула стала 16-летняя Маргарет Гормэн, которой был вручен кубок "Золотая русалка".

