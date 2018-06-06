В Японии создали летающий пожарный шланг

Группа инженеров из Университета Тохоку (Япония) разработала летающего робота-пожарного, который может висеть в воздухе за счет водяных реактивных струй. Статья с описанием робота была опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.



Как пишет N+1, необычный робот состоит из шланга для воды и модулей с соплами. Основной такой модуль установлен на конце шланга и используется как для удержания шланга в воздухе, так и для тушения пожара. Если пожарным требуется более длинный шланг, то на нем можно установить дополнительные управляющие модули.



Чтобы стабилизировать шланг в воздухе, инженеры придумали систему управления, которая не меняет интенсивность поддерживающих струй, а регулирует их направление при помощи электромоторов на некоторых соплах. Кроме того, на каждых 40 сантиметрах шланга установлены инерциальные модули, отслеживающие свое перемещение с высокой точностью. С их помощью управляющий алгоритм определяет положение всех сегментов робота и компенсирует перемещения за счет поворота сопел.



Небольшой видеоролик, демонстрирующий прототип в действии, был опубликован на YouTube.







