Audi устроила презентацию нового флагманского кроссовера Q8

Германский автопроизводитель Audi представил новый флагманский кроссовер под названием Q8. Презентация новинки состоялась 5 июня на специальном мероприятии в китайском городе Шэньчжэн.



Длина Q8 - 4,99 м, ширина - 2 м, высота - 1,71 м, размер колесной базы - почти 3 м. Салон рассчитан на пять человек, включая водителя. Три задних раздельных кресла можно опционально оснастить функцией продольной регулировки. Объем багажного отделения со сложенным задним рядом - 1755 литра, сообщается на сайте Audi.



Таким образом, новинка получилась шире, короче и ниже соплатформенной модели Q7, которая тоже построена на шасси MLB концерна Volkswagen. Эта же архитектура лежит в основе Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Volkswagen Touareg нового поколения, пишет Autonews.ru.



Все силовые установки Q8 будут "умеренными гибридами" (mild hybrid) с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором с ременным приводом. В линейку агрегатов войдут трехлитровые бензиновые и дизельные двигатели, выдающие 340 (версия 55 TFSI) и 286 (50 TDI) лошадиных сил, пишет Motor.



Бензиновый вариант получит восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, а дизельный – семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Как сообщается, кроссовер с дизелем сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды.



Q8 получил систему полного привода, которая в обычных условиях распределяет тягу в пропорции 40:60 в пользу задней оси, а также полноуправляемое шасси. На малых скоростях задние колеса поворачиваются под небольшим углом в противоположную сторону к передним, что улучшает маневренность автомобиля, а на высокой скорости, напротив, поворачиваться в ту же сторону ради повышения устойчивости.



Дорожный просвет Audi Q8 равен 254 мм. При этом за дополнительную плату будет доступна адаптивная пневматическая подвеска, которая в зависимости от дорожных условий способна увеличивать или уменьшать клиренс в диапазоне 90 мм.



В салоне Q8 имеются 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый сенсорный настраиваемый дисплей, отвечающий за управление мультимедийной системой. Ниже, на центральном тоннеле, находится еще один экран диагональю 8,6 дюйма, при помощи которого можно менять настройки климатической установки и набирать текст. Комплекс имеет возможность распознавания голосовых команд.



Стандартное оснащение включает информационно-развлекательную систему с навигатором, точку доступа Wi-Fi c поддержкой сетей формата LTE, а также систему дистанционного запуска мотора, которая работает при помощи специального приложения на смартфоне. За дополнительную плату доступен адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.



В 2019 году для Q8 станет доступна функция полуавтоматического заезда в гараж, также управляемая при помощи приложения на смартфоне.







