Необычная пицца обещает победить рак

Итальянские ученые из Национального института рака вместе с поварами из Неаполя разработали уникальную пиццу. По их словам, эта пицца предотвращает развитие рака и болезни сердца, пишет The Daily Mail.



Пицца получила название "Pizza Pascalina". Состоит она из продуктов, входящих в Средиземноморскую диету. А, как известно, этот рацион чрезвычайно полезен. В пицце нет ни мяса, ни сыра (опасны для сердца за счет высокой жирности), зато присутствуют томаты (снижают риск рака пищеварительной системы, включая рак толстой кишки и желудка), оливки, брокколи, оливковое масло, чеснок и перец чили. Основа пиццы - пшеничная мука.



Ученые заверяют: новая версия пиццы безопасна и даже полезна, если есть ее не чаще двух раз в неделю. Кстати, еще в 2003 году было установлено, что люди, потребляющие пиццу два раза в неделю, на 59% реже сталкивались с раком пищевода, на 34% реже - с раком горла и на 26% реже - с раком кишечника.

