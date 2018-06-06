Звезде украинского Playboy грозит депортация из Москвы за проституцию

Модель Виталию Галлямову, которую украинское издание Playboy называло девушкой месяца, задержали в московской гостинице за проституцию и теперь ей грозит депортация. Об этом сообщает Рен-ТВ. Модель пыталась убедить полицейских, что в номере гостиницы была с любимым человеком. Однако на видео Галлямова просит у незнакомца 20 тыс. рублей за оказание интим-услуг.

Модель признала, что занималась проституцией, заявив о том, что на панель ее толкнули "тяжелые жизненные обстоятельства".



Галлямова сообщила, что таким способом зарабатывала в месяц около 3 тысяч долларов. Сейчас Виталия не замужем и воспитывает в одиночку двоих детей, а ее успешная карьера резко завершилась, так как в модельной индустрии очень высокая конкуренция.



Звезду украинского Playboy, скорее всего, депортируют из России на родину. Также ей грозит штраф.



