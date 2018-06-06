Суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical на $46 млн.

Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical (Киев) на сумму $46,2 млн ($39,4 млн основной долг и $6,8 млн проценты), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.



Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.



На прошлом заседании суд привлек ООО "Титановые инвестиции", которое ранее выступало третьим лицом по делу, в качестве соответчика к иску.



На заседании во вторник суд отказал компаниям в удовлетворении встречного иска к банку о признании договора недействительным, а также отказал представителю ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении ряда ходатайств об отложении, перерыве и приостановлении производства по делу.



Суд также отказал ООО в удовлетворении нескольких ходатайств об отводе суда в связи с тем, что, по словам судьи, они были поданы с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.



Представитель ВТБ возражал против удовлетворения всех заявленных ходатайств. Он заявил на заседании, что долг взыскивается по заключенному сторонами договору от 24 апреля 2015 года со сроком возврата 1 июня 2016 года. В соответствии с документом банк выделил Ukrainian Chemical Products $39,39 млн. Кредит возвращен не был.



По состоянию на 15 мая 2018 года основной долг составил $39,4 млн, а проценты - $6,8 млн.



Представители Ukrainian Chemical Products и ООО "Титановые инвестиции" заявили на заседании, что трудности в погашении долга возникли в связи с присоединением Крыма к России и введением международных санкций.



Ранее сообщалось, что суд 15 мая удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера требований к Ukrainian Chemical Products с $39,39 млн до примерно $46 млн за счет процентов.



Суд тогда по ходатайству ответчика объединил в одно производство данный иск с иском о признании недействительным договора, на основе которого заявлены требования.



Ранее суд по ходатайству банка выделил требования к ООО "Титановые инвестиции" в отдельное производство в связи с возбуждением в отношении него дела о банкротстве. Суд 19 апреля приостановил производство по иску ВТБ до завершения или прекращения производства по делу о банкротстве ООО "Титановые инвестиции".



Иск ВТБ поступил в суд 20 июня 2017 года. Арбитражный суд 23 июня 2017 года возбудил производство.



Арбитражный суд Москвы 20 февраля 2018 года признал обоснованным заявление ВТБ о банкротстве ООО "Титановые инвестиции" и ввел в нем процедуру наблюдения. Суд включил в реестр кредиторов компании долг перед банком в размере 2,5 млрд рублей. Апелляция должника на это решение 21 мая была оставлена без удовлетворения.



Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд назначил на 21 августа.



"Титановые инвестиции" зарегистрированы в июне 2014 года и, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат кипрской Letan Investments Limited - учредителю холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия). В долгосрочной аренде "Титановых инвестиций" с осени 2014 года находится имущество завода "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана, г.Армянск, Крым). В настоящее время предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".



Украинское ЧАО "Крымский титан" в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.



По данным украинской Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на конец 2016 года, акционером Ukrainian Chemical Products являлась Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).



"Вопросы, которые вас интересуют, не относятся к сфере деятельности группы Ostchem", - заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Ostchem в Киеве на просьбу пояснить суть претензий ВТБ к Ukrainian Chemical Products и оценить перспективу заключения с банком мирового соглашения.

