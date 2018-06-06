CNN убедился в верности слов Путина о регулярных разговорах с Трампом

Журналисты телеканала CNN решили проверить слова главы российского государства Владимира Путина о том, что он регулярно говорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом, и убедились в его правоте. Соответствующий материал размещен во вторник на сайте CNN.



В публикации говорится, что Путин беседовал с Трампом в общей сложности восемь раз с момента инаугурации хозяина Белого дома. Данные подсчеты основаны на заявлениях, которые ранее распространял Белый дом. В материале приводятся слова неназванного представителя администрации США, который отметил, что после всех таких бесед Белый дом публикует заявления. По его словам, "было бы катастрофой, если бы имела место утечка информации о секретном телефонном разговоре".



Согласно представленному CNN списку, первый телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера состоялся 28 января 2017 года. Последней к настоящему времени является беседа, которая датируется 20 марта текущего года. Предыдущая имела место 12 февраля текущего года. По данным CNN, с экс-президентом США Бараком Обамой Путин говорил по телефону девять раз с февраля 2015 по июль 2016 года.



В материале констатируется, что Трамп разговаривал по телефону с лидерами Великобритании, Франции и Германии чаще, чем с президентом России. Согласно приведенным в публикации данным, действующий американский лидер после инаугурации провел с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 14 таких бесед, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй - 26, столько же с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, имел место один разговор Трампа с предшественником Макрона на президентском посту - Франсуа Олландом.



В публикации CNN отмечается, что данные подсчеты были проведены после того, как Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, вышедшем в эфир в понедельник, констатировал, что регулярно разговаривает с Трампом по телефону.



Подсчет телекомпании подтверждает и официальный сайт Кремля. На нем опубликованы сообщения о всех восьми разговорах лидеров, состоявшихся после инаугурации Трампа, а также об еще одном их разговоре, который состоялся сразу после выборов президента США, когда глава американской администрации еще не заступил на высший государственный пост.

