По факту пожара в зоне ЧАЭС полиция открыла уголовное производство

Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области открыло уголовное производство по статье " Уничтожение или повреждение лесных массивов" в связи с возгоранием сухой травы и леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС



"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины… Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области в среду утром.



В областном главке полиции отметили, что сейчас на месте ЧП работают подразделения Госслужбы Украины по ЧС, а полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 7:00 среды продолжается ликвидация возгорания сухой травы с последующим распространением на лесной массив на площади около 5 га в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.). К тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единицы техники и 128 человек. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 29 сбросов воды (130 т)

