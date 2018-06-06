В зоне ЧАЭС продолжается тушение отдельных очагов пожара – ГСЧС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 3 га, открытого огня нет. Как сообщает в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Фейсбук, ситуация в зоне ЧАЭС контролируемая.

"Площадь пожара уменьшена до 3 га. Открытого огня нет, наблюдается тление трех ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сказано в сообщении.



К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС осуществила 37 сбросов (170 тонн) воды.



Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В г.Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР /ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).



Как сообщалось, возгорание сухой травы в зоне ЧАЭС началось 5 июня.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.