В США заявили, что не будут платить за делегацию КНДР во время переговоров

Американская сторона не будет платить за расходы делегации КНДР во время встречи лидеров двух стран. Об этом заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт, сообщает в среду, 6 июня, Эспресо.tv.



Она отметила, что техническими деталями встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном занимается администрация Белого дома. Ее в этом поддерживает Государственный департамент.



Она также прокомментировала информацию журналистов относительно того, что у делегации Северной Кореи вообще нет денег, чтобы заплатить за проживание в отеле.



"Правительство Соединенных Штатов не будет платить за пребывание делегации Северной Кореи (в отеле, - ред.). Мы не будем платить за их расходы", - подчеркнула Науерт.

