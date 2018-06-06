Арест активов Газпрома скажется на транзите - РФ

Меры, предпринимаемые Нафтогазом Украины по принудительному взысканию с Газпрома $2,6 млрд, не способствуют решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает Интерфакс-Украина.



"Газпром работает над правовой стороной вопроса, поэтому конечно на наш взгляд те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит", - заявил российский министр.



При этом он допустил, что правительство РФ может рассмотреть вопрос о поддержке Газпрома в связи с арестом его активов, но после юридических консультаций.



"Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить", - сказал он,

