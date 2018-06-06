В Мексике разгорелся скандал из-за оргии игроков сборной по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу в Мексике разгорается скандал в связи с оргией нескольких игроков сборной. Об этом пишет Sportbox со ссылкой на TVNotas.



Отмечается, что девять футболистов национальной командой перед поездкой на мундиаль арендовали частный дом неподалеку от Мехико и заказали услуги более 30 проституток.



По информации TVNotas, 24-часовая оргия состоялась сразу после победы в товарищеском матче над Шотландией (1:0). Среди замеченных игроков были вратарь Гильермо Очоа, форварды Рауль Хименес и Джованни Дос Сантос, полузащитники Хонатан Дос Сантос и Марко Фабиан, защитник Карлос Сальседо.



Однако футболисты не понесут дисциплинарного наказания, так как мероприятие прошло в свободное от тренировок время. Однако это не первый случай со сборной Мексики, когда ее игроки устраивают подобные вечеринки.



"Выходной есть выходной. Всегда есть риски, связанные со свободой в это время", – прокомментировал ситуацию генеральный секретарь Мексиканской федерации футбола Гильермо Канту.



Напомним, в 2010 и 2011 годах мексиканская команда уже попадала в аналогичные истории. Тогда футболисты были оштрафованы и отстранены от сборной.

