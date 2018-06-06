В Киеве начинают перекрывать движение по Шулявскому путепроводу

В Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации со ссылкой на главного инженера коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александра Здольника.



По словам коммунальщика, реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг нее, а запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность движения.



"Реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее требуется около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха №5 (завода Большевик – прим. ред.). Первую очередь постараемся закончить уже к концу этого года, хотя по указанным выше причинам (из-за общественных обсуждение и споров – прим. ред.) мы потеряли два месяца... Предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн грн - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку", - сказал Здольник.



На втором этапе реконструкции будут построены еще два съезда с путупровода.



"Сейчас ведутся переговоры между КГГА и правительством о передаче здания Большевика в коммунальную собственность Киева. Также уже разработаны схемы объездов на время реконструкции. Надеемся, что серьезных заторов удастся избежать, ведь летом транспортный поток в городе уменьшен", - добавил коммунальщик.



Здольник также сообщил, что движение по старому мосту будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние.

