Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост

Актер Михаил Ефремов рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что можно решить конфликт с Украиной, отдав Киеву Крымский мост. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь».



«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил Ефремов.



Артист добавил, что наладить отношения с Киевом можно при помощи денег. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он.

