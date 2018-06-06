Грандиозный провал ФСБ

Оснований для паники вообще нет. Под Чернобылем горят экологически чистые леса безвредными изотопами урана, и МЧС полностью контролирует ситуацию вместе с Гройсманом. Они измерили уровень радиации и пришли к выводу, что в Киеве он гораздо ниже, чем в разрушенном реакторе четвертого энергоблока. Загорелось вчера, а уже сегодня очаг пожара локализовали путем передового метода самовыгорания. Иногда прогнозируемо вспыхивает сухостой, но никаких взрывов вообще никто не слышит.



И да: нашествие бабочек сепаратистской окраски (цвета запрещенной в Украине георгиевской ленточки) не имеет ничего общего с уровнем радиации. Он крайне низкий и не представляет никакой угрозы детородным органам членов правительства. Компетентные органы уже работают над проблемой. Они нашли на месте тления «сухой нерадиоактивной подстилки» четыре факела, предположительно российского производства. Рядом выявлены следы сапог сорок третьего размера красного цвета, обнаружены консервы Мценского завода и обгоревший кроссовок. Тоже красного цвета. Цепочка эпизодов уверенно выводит на заказчика из Кремля, и собака уже смело взяла след.



Когда будет вода в кране? Речь уже не идет о горячей воде. Это уже неактуально, поскольку жители столицы давно уже научились обходиться без нее. Все большее распространение получает практика публичного мытья головы шампунем на пляжах европейской столицы.

Сотрудники СБУ допустили ошибку, поскольку попытались вступить в общение с Ницой на языке агрессора. Это им еще повезло, что дело обошлось без травм и нанесения побоев путем швыряния мелочи. Лариса со скандалом покинула гостеприимное здание Службы и поклялась искоренить «гнездо агрессора» в ближайшее время

Попытки дестабилизировать ситуацию с помощью панических слухов и нагнетания обстановки провалились. Киевляне достойно ответили на провокацию. Все сохраняют спокойствие, выдержку и спрашивают: когда будет вода в кране? Речь уже не идет о горячей воде. Это уже неактуально, поскольку жители столицы давно уже научились обходиться без нее. Все большее распространение получает практика публичного мытья головы шампунем на пляжах европейской столицы. К сожалению, подобная практика не находит должного понимания у охранников частных пляжей, что зачастую приводит к локальным стычкам и бытовым конфликтам.Опять же радиацию смывать не надо. Как учит просветительский «Фейсбук» Ульяны Супрун, остатки радиоактивных веществ благотворно влияют на общий тонус организма, разглаживают морщины, а рубцы моментально рассасываются. Причем вместе с простатой.Судя по опыту тушения легендарной Васильковской нефтебазы, когда МЧС возглавлял канонический руководитель Зорян Шкиряк, горение Чернобыльского леса скоро будет прекращено по совершенно естественным причинам. Полиция отловит всех бабочек и выяснит, кто был организатором данной провокации. Владельцам факелов, оставленных в зоне поджога, предлагают срочно явиться для дачи показаний об истинных заказчиках данного теракта.Следующий, очень актуальный на данный момент вопрос: является ли горение радиоактивного леса под Киевом спецоперацией спецслужбы нации с целью выявить всю преступную цепочку, ведущую сами понимаете куда? К сожалению, не владею всем объемом информации и не могу сделать четкие, однозначные выводы. Но могу с уверенностью утверждать, что «слитый» в СМИ расстрельный список Кремля является абсолютно подлинным. СБУ начала объективное расследование по факту утечки, но, к сожалению, наткнулась на неоправданное противодействие со стороны некоторых фигурантов списка. В частности, известнейшая писательница для детей с ограниченными способностями Лариса Ницой нанесла тяжкие оскорбления сотрудникам спецслужбы, которые вызвали ее для профилактической беседы. Наши работники плаща и кинжала хотели психологически расслабить Ларису, предотвратить возможную травму от осознания информации насчет варварского покушения. Дать круглосуточную охрану, опытного психиатра. Но, к сожалению, сотрудники СБУ допустили ошибку, поскольку попытались вступить в общение с Ницой на языке агрессора. Это им еще повезло, что дело обошлось без травм и нанесения побоев путем швыряния мелочи. Лариса со скандалом покинула гостеприимное здание Службы и поклялась искоренить «гнездо агрессора» в ближайшее время. Как видим, публикация «списка потенциальных жертв Путина» не вызвала паники, на что, вне всякого сомнения, рассчитывал Кремль. Наоборот, журналисты, блогеры, активисты, чьи имена мало кому известны, с юмором подошли к сложившейся ситуации. Их фото опубликовали в День журналиста на главной странице сайта «Украинская правда», чья основательница тоже числится в очереди на воскрешение.К сожалению, из-за мелочности и необоснованных амбиций начались «чвары» между фигурантами. Прежде всего из-за очередности. Первая десятка «кремлевских жертв» вообще не выдерживает никакой критики. Ну разве можно так безалаберно подходить к составлению столь важного и резонансного документа? Почему более достойные работники медиа оказались в самом конце, да еще и без указания их страничек в «Фейбсуке»? ФСБ даже не озаботилась написать краткое обоснование необходимости их ликвидации. Эту работу пришлось делать журналистам «УП». Классифицировать «приговоренных» на журналистов, блоггеров, активистов, искать красивые фотки. С душой ребята подошли к делу, полностью одобряю такой подход. Хоть на памятник!Так вот, никакой паники не возникло. Все с пониманием отнеслись к планам Кремля ликвидировать медиа-цвет нации. Теперь в ФСБ рвутся пуканы, подгорает, и все ее руководство в панике. Не понять им душу патриота. Ну как они могли спрогнозировать, что теперь многие в украинской службе хотят втихаря придушить ту же Ницой и проклинают тот день, когда с ней связались? Вот именно поэтому могу с уверенностью написать: такую нацию не сломить. Ни горящими радиоактивными лесами, ни публикацией расстрельных списков (кстати, почему там не значится фамилия Бабченко с отметкой «приведено в исполнение, но, с...ка, воскрес»?).В заключение хочу рассказать о раненном в левую ягодицу активисте одесского «Правого сектора». Жалкая попытка ФСБ унизить честь и достоинство патриота нации. Исподтишка, в левое полушарие. Рассчитывали дестабилизировать ситуацию и вызвать панику. Не вышло! Все сохраняют выдержку и с нетерпением ждут принятия закона об Антикоррупционном суде. Шах и мат!