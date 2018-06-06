Пожар в Чернобыле: ГСЧС отчиталась об уровне радиации

Превышение допустимых норм радиации в связи с пожаром в Чернобыльской зоне не зафиксировано. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.



"На пожаре в Киеве и области осуществляется усиленный дозиметрический контроль. Превышение допустимых норм в Чернобыльской зоне и за ее пределами не зафиксировано", - сообщил Чечеткин.



По его словам, на 10:00 в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).



"Распространение продуктов горения за пределы зоны отчуждения не происходит. Ситуация на месте пожара полностью контролируется", - добавил глава ГСЧС.

