На время встречи Трампа и Ким Чен Ына Сингапур закроет небо

Воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду, 6 июня, сообщает Reuters.



Международная организация гражданской авиации и Федерального управления гражданской авиации США провела соответствующую рассылку для пилотов.



В предупреждении указано, что воздушное пространство Сингапура будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.



Самолеты, которые будут лететь в сингапурский международный аэропорт Чанги, должны будут снизить скорость. Кроме того, ограничения будут и на взлетно-посадочной полосе.

