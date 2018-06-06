Порошенко: Антикоррупционный суд может заработать уже в этом году

До конца текущего года в Украине должен быть создан и заработать Антикоррупционный суд. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с принцем Королевства Лихтенштейн Алоизом, передает УНН.



"Успехи Лихтенштейна вдохновляют и Украину. Мы провели конституционную реформу относительно независимой судебной системы, делаем полную перезагрузку судебной системы, я выражаю твердую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам для того, чтобы в ближайшее время проголосовали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда", - сказал Президент.



"Выражаю надежду, что, когда это произойдет, мы уже к концу текущего года в основном завершили процедуры по созданию суда и, чтобы уже в 2018 году Антикоррупционный суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - заявил он.

