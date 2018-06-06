Instagram позволит публиковать часовые видео

Instagram позволит публиковать часовые видео

Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в историях пользователей, уточнили собеседники издания.

В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В историях пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что планы являются предварительными и могут быть изменены.

Мобильное приложение Instagram было запущено в 2010 году как сервис для публикации фотографий. В 2012 году его приобрела за миллиард долларов социальная сеть Facebook. Через год сервис добавил возможность публикации видео. В 2016 году Instagram запустил истории, которые стали самым популярным форматом сервиса. Дневная аудитория Stories составляет 300 миллионов пользователей.