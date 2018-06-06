Instagram позволит публиковать часовые видео

Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.



Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в историях пользователей, уточнили собеседники издания.



В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В историях пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.



Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что планы являются предварительными и могут быть изменены.



Мобильное приложение Instagram было запущено в 2010 году как сервис для публикации фотографий. В 2012 году его приобрела за миллиард долларов социальная сеть Facebook. Через год сервис добавил возможность публикации видео. В 2016 году Instagram запустил истории, которые стали самым популярным форматом сервиса. Дневная аудитория Stories составляет 300 миллионов пользователей.

