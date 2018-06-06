ГПУ проводит "чистки" в ГФС Житомирской области

В кабинетах руководства главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области происходит "чистка". Об этом он написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко в среду, 6 июня.





"Чистим кабинеты руководства ГФС в Житомирской области", - написал Луценко, прикрепив фото с комнатой, устланной деньгами.На данный момент на сайте ГФС в Житомирской области информации относительно обысков нет.Возглавляет Главное управления ГФС в Житомирской области Александр Лавров, которому помогают восемь заместителей.