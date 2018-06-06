Все хотят всплыть за счет гаранта?

Все, даже спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, утверждают, что все решится буквально завтра, 7 июня 2018 года. Парламент в этот знаменательный день примет закон о высшем антикоррупционном суде (антикорсуде), и Украина не просто вдохнет в себя воздух антикоррупционного очищения, но и наконец-то шагнет в светлое будущее без коррупции. Некоторые так заждались этого эпохального момента, что им уже даже муляет в толстый зад не последнее по значимости кресло в стране. Я имею в виду премьер-министра Владимира Гройсмана, который решил уйти в отставку, если завтра Рада «не родит».



Да-да, не «разродится» этим самым антикорсудом, без которого Вове-премьеру даже память о юношеских мощных выторгах на винницком рынке – уже не в радость. «Хочу в цивилизацию! И срочно! А без борьбы с коррупцией при помощи антикоррупционного суда ни меня, ни всю Украину в цивилизации не примут. И денег не дадут», – приблизительно так огласил свою вилку желаний глава правительства буквально в понедельник, стоя на брифинге рядом со спикером Парубием, что-то подозрительно перекатывающим во рту.



Оказалось, Парубий тоже мысленно пробовал на вкус вкусняшки от создания антикорсуда, которые он сможет полновесно вкусить, когда все решится положительно. Вчера, закрывая сессию, Парубий сообщил публике, что «мы начнем нашу работу завтра с правки 1657-й, нам осталось 270 правок, если я не ошибаюсь, это значит, что мы полностью успеваем завтра пройти». «...Прошу всех заинтересованных лиц завтра приобщиться к работе комитета, чтобы выработать совместные компромиссные позиции, чтобы в четверг, когда будем голосовать, мы исходили не из конфликтов, а из согласованных позиций и могли выйти на позитивное решение относительно закона о Высшем антикоррупционном суде», – сам себе и нардепам нарезал задачу Андрей.



И вот это завтра, то есть сегодня, 6 июня, наступило. А ясности, увы, нет. Нет, три вещи уже точно ясны и понятны. Во-первых, консолидированный или, если хотите, «коллективный Запад» в едином порыве давит на украинские власти и требует однозначно принять закон об антикорсуде. Причем закон в той редакции, которая и позволит фактически превратить украинскую элиту, находящуюся у руля и власти, в безропотную неоколониальную администрацию в завоеванной стране.



Поддерживают выводы МВФ о том, что антикорсуд должен включать совет международных экспертов, которые и будут участвовать в отборе судей. И не просто участвовать, а иметь решающее право голоса при утверждении или пробросе мимо кассы того или иного атикорсудьи. А украинские авторы закона, сосредоточенные в окружении гаранта и главкома нации, этого не хотят, так как понимают: их первыми и могут потянуть на цугундер

Можете только представить, как возрастут гонорары «направляющих грантоедов» за то, что они помогут украинским чиновникам или бизнесменам избежать рассмотрения их дел в антикорсуде уже в недалеком будущем, когда такой прозападный суд будет создан. По лекалам МВФ, как говорят Науэрт и ее протеже в Украине Лещенко. Да Сирожа на эту возможную «благодарность» еще одну неслабую квартирку приобретет на раз

Новая «Псаки Америки» официальный представитель госдепа Хезер Науэрт по этому поводу сказала четко: «Соединенные Штаты хотят, чтобы было ясно: законопроект, по которому будет основан данный суд, должен удовлетворять МВФ, который предоставляет необходимую финансовую поддержку украинскому правительству. Таким образом, мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ. ...США призывают правительство Украины реализовать глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы… чтобы покончить с системной коррупцией, добиться более быстрого экономического роста и европейского будущего для всех украинцев».не все в украинском руководстве хотят, чтобы закон об антикорсуде был принято именно в такой редакции, потому что понимают: в этом случае и их могут в любой момент взять за «вымя», «пришить коррупцию» и потянуть в кутузку. Невзирая на посты и должности, кресла и звания. И вот уже известный и самый счастливый обладатель элитной недвижимости, приобретенной им по случаю своей полной некоррупционности, Сергей Лещенко обозначает проблему тоже предельно ясно, с явками, фамилиями и паролями: «Прошли уже три дня бессмысленного рассмотрения закона об антикоррупционном суде. В зале 20 депутатов, которые проваливают две тысячи поправок. Мы толчем воду в ступе, потому что один человек в стране не хочет лишаться монополии на ручной суд. Надо называть вещи своими именами. Имя этого человека Петр Порошенко, который жонглирует каждый раз новыми аргументами. То он говорит, что антикоррупционный суд бывает только в Уганде. То требует от парламента отозвать депутатский законопроект, но при этом дает команду своим бригадирам срывать голосование. То вносит проект, который противоречит здравому смыслу, Венецианской комиссии и МВФ».Вот так вот. Смело и бескомпромиссно. А че бояться? За спиной-то Америка, а киллеров в красных кроссовках и подготовкой под Москвой уже всех переловили и обезвредили.Суть же проблемы, как заметили и пани Науэрт и Лещенко, заключается в том, кто будет отбирать всесильных людей в мантиях в антикорсуд. Науэрт и верные ей украинские грантоеды на американском подсосе полностью поддерживают выводы МВФ о том, что антикорсуд должен включать совет международных экспертов, которые и будут участвовать в отборе судей. И не просто участвовать, а иметь решающее право голоса при утверждении или пробросе мимо кассы того или иного атикорсудьи. А украинские авторы закона, сосредоточенные в окружении гаранта и главкома нации, этого не хотят, так как понимают: их первыми и могут потянуть на цугундер, если вдруг посчитают «недостойными реформаторами-коррупционерами».вот в этом вопросе и вся заруба – кто может стать жертвой антикорсуда, а кто будет только верно служить и подбрасывать в костер антикоррупционной борьбы нужные «поленья». И аргументы сторон понять можно. Как заметил Лещенко, противники полностью независимого от Украины суда «прикрывают все мнимыми аргументами об «утере суверенитета» на назначение судий-коррупционеров». Потому что, понятное дело, боятся, что и их тоже посадят. Если, напоминаю, они не будут соответствовать высокой роли неоколониальной администрации, которая должна железной рукой вести украинцев к счастью светлого евроинтеграционного будущего.По мнению же лещенок и всех остальных, согласных с Западом, «мы, правда, теряем с такой властью не только суверенитет, который присвоила себе кучка воров, но в первую очередь деньги и время, и если украденные средства теоретически можно вернуть спустя годы, то время не вернуть никогда». Другими словами, Лещенко сотоварщи по грантоедству и неоколонизации Украины хотят выступить на стороне Запада, чтобы с его помощью опять встать над всеми в Украине. Если и не стать некоей «инквизицией святейшего западного престола» или только западному хозяину подвластными «опричниками евроинтеграции», то уж точно избежать участи жертв антикорсуда. Как там говорилось при «клятом совке», «лучше самому стучать, чем потом перестукиваться». В тюремной камере, ясное дело...Так что сейчас в украинской элите развернулась суровая борьба за то, кто может быть жертвой, а кто пробьется в «опричники». И уже на начальной стадии неоколонизации Украины и полного подчинения ее властей получит «индульгенцию» от будущего преследования со стороны антикорсуда. Все, третьего не дано, отсидеться в стороне от происходящих процессов не получится: ты либо с «демократией» и превращаешь страну в лимитроф, имеющий только формальный суверенитет, либо тебя мнут и корежат, выбрасывают из бизнеса и власти, садят в тюрягу, если очень уж кочевряжишься. И миндальничать в Украине никто не собирается. Запад и его грантоеды в Украине уже точно решили: и так много времени потеряли. И, конечно же, денег. Вы же можете только представить, как возрастут гонорары «направляющих грантоедов» за то, что они помогут украинским чиновникам или бизнесменам избежать рассмотрения их дел в антикорсуде уже в недалеком будущем, когда такой прозападный суд будет создан. По лекалам МВФ, как говорят Науэрт и ее протеже в Украине Лещенко. Да Сирожа на эту возможную «благодарность» еще одну неслабую квартирку приобретет на раз. Если он или ему подобные станут официальными стукачами при антикорсуде, то им не то что матери родные, жени-диджеихи или вездесущая в своей непомерной щедрости Алена Притула из «Украинской правды» в долг давать будут, их все остальные тоже озолотят дармовыми кредитами и займами-подарками. И кто же их, таких честных и неподкупных, проверит, если они сами ведут главную антикоррупционную борьбу в стране и контролируют главный орган этой борьбы? Все четко и ясно.И вот в этой гонке по всплытию или, по крайней мере, по удержанию на поверхности украинской жижи решил, похоже, поучаствовать и премьер Гройсман. И, конечно же, за счет гаранта нации и своего благодетеля, который нашел его в Виннице, помыл, почистил, накормил и взял с собой в столицу. В надежде на верность. Ага, как же! При все том же «клятом совке» и такое говорили: вовремя предать – это не предать, а предвидеть. А премьер Вова парень, как видим, ушлый......И не он один. Все сидят на измене и уверены, что если они «кинут» гаранта, то им зачтется. И вы не поверите, но ведь могут и зачесть. Потому что неоколониальная-то администрация по-любому в Украине нужна. А для видимости демократии и суверенитета состоять-то она должна из аборигенов. Время такое. Вот аборигены и суетятся. Но пока ход за гарантом: ему сегодня не позавидуешь – сам же компашку подбирал...