Согласована дата встречи "нормандской четверки"

Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится 11 июня в Берлине. Об этом в среду, 6 июня, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает Телеграф. "Да, встреча планируется 11 июня", - сказал Карасин.



Он отметил, что закрытых тем на встрече не будет. В обязательном порядке затронут тему миссии ООН на Донбассе.



Будут также обсуждаться темы, которые стоят на повестке дня урегулирования конфликта на Донбассе.

