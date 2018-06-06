Apple устранила проблему с бесконечными скриншотами iPhone X

Компания Apple устранила проблему с бесконечными скриншотами, на которую пожаловались пользователи iPhone X. Об этом пишет BGR.



Известно, что ранее одновременное нажатие кнопок Power и регулировки звука активировало функцию создания скриншотов, из-за чего могли сохраняться сотни случайных фото. Теперь же аппарат просто выходит из режима ожидания.



Подобный баг наблюдался исключительно в iPhone X, в остальных моделях iPhone скриншоты создаются благодаря комбинации кнопок Power и Home.

