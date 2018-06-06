Миру предрекли новый глобальный кризис

Всемирный банк полагает, что в ближайшие годы следует ожидать нового мирового финансового кризиса. В своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» мировой финансовый институт отмечает, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.



Организация заявляет, что 2019 год может стать точкой отсчета, и связывает это с замедлением мировой экономики. Если в 2017-2018 мировая экономика росла примерно на 3,1 процента ВВП в год, то уже к 2020 году она снизится до 2,9 процента ВВП в год. Основная причина замедления экономического роста — протекционистская политика.



«Протекционистская угроза сгущает тучи над экономическим ростом. Если эти угрозы выльются в торговые войны, то последствия могут разрушительными», — считает исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.



Также Всемирный банк отмечает, что крупные финансовые кризисы случаются регулярно с частотой примерно раз в десятилетие — 1975, 1982, 1991 и 2009, и невзирая на то, что мир только оправился от последствий последнего кризиса, подходит время нового.



Помимо торговых войн и протекционистской политики, риски для мировой экономики аналитики Всемирного банка видят в рисках дефолта развивающихся экономик, резком ужесточении денежно-кредитной политики США, а также наращивании задолженности государственного и частного секторов — Всемирный банк отмечает, что уровень задолженности уже превысил показатели 2009 года.



С начала 2018 года протекционистская политика вернулась в мировую повестку. Главным проводником подобной политики выступает президент США Дональд Трамп, он в одностороннем порядке покидает торговые объединения, а также вводит протекционистские торговые пошлины, например, на сталь и алюминий. Опаснее всего для мировой экономики рискует стать противостояние между США, Китаем и Европой.

