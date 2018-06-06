КС разрешил отменить депутатскую неприкосновенность

Конституционный суд Украины разрешил отменить неприкосновенность народных депутатов, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец. "Конституционный суд разрешил отменить неприкосновенность депутатов", - написал Л.Емец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду. В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в микроблоге Твиттер отметил, что пока неизвестно, по какой именно редакции законопроекта КС принял решение - президентской или депутатской.



"Это решит, с какого именно года неприкосновенность может быть отменена – сейчас или с 2020 года", - пояснил он.



Как сообщалось, 11 апреля 2018 года Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению конституционного обращения Верховной Рады о предоставлении вывода относительно соответствия законопроекта (№ 6773)о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутаткой неприкосновенности требованиям ст. 157 и 158 Конституции.



В ходе открытой части заседания во время пленарного заседания Большой палаты КС судья Сергей Сас обратил внимание на то, что кроме законопроекта №6773, зарегистрированного в июле 2017 года, позднее, в октябре, был внесен аналогичный первому президентский проект закона, однако это было сделано с нарушением норм регламента Верховной Рады, который устанавливает допустимые сроки внесения альтернативных законопроектов.



"В контексте этих предписаний регламента, как нам относиться к нарушению, насколько я понимаю, парламентом регламента?", - сказал он.



В то же время представитель Верховной Рады в Конституционном суде Анатолий Селиванов отметил, что в данном вопросе КС предоставляет вывод исключительно о соответствии законопроекта № 6773 статьям 157 и 158 Основного закона.



При этом он отметил, что представляет Верховную Раду в данном вопросе и не намерен выходить за рамки своих полномочий.



Как сообщили в ходе открытой части рассмотрения дела, вывод будет опубликован на сайте КС.



Как сообщалось, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в КС президентского законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.



Народные депутаты поддержали также включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.



Президентский законопроект №7203 зарегистрирован в парламенте 17 октября 2017 года. Документ предлагает изложить в новой редакции статью 80 Конституции Украины, исключив из нее норму, согласно которой народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, оставив лишь часть, согласно которой народные депутаты не несут юридическую ответственности за результаты голосований или высказываний в парламенте, за исключением ответственности за оскорбления или клевету.



Из ст. 80 Основного закона, в случае принятия законопроекта о внесении изменений, будут изъяты норма, согласно которой народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". Из Конституции изымается также норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".



Аналогичные положения содержит проект закона, который был внесен в Верховную Раду в июле 2017 года более 150 народными депутатами.



По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.



Однако, как заявлял народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, положение о сроке вступления в силу изменений в Конституцию не будет включено в тело Основного закона, а останется в переходных положениях закона после его принятия, что позволит 226 голосами откладывать дату вступления в силу отмены депутатской неприкосновенности.



Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия документа требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.



После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосов нардепов. На следующей очередной сессии парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.