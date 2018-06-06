В Раде есть голоса для отставки Данилюка с поста министра финансов – нардеп

Верховная Рада Украины поддержит отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, уверен представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко").



"Я уверен, что 226 голосов для снятия Данилюка в парламенте на сегодняшний день есть. К сожалению, так случилось, что в парламенте почти со всеми фракциями у Данилюка конфликт", - сказал он журналистам в среду в Киеве, после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о направлении в парламент представления об отставке А.Данилюка.



Народный депутат отметил, что исполнять обязанности главы Минфина будет первый заместитель министра Оксана Маркарова, которая также будет участвовать в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).



При этом В.Денисенко отметил, что не видит ничего плохого в том, что возглавлять финансовое ведомство будет исполняющий обязанности.



Вместе с тем нардеп добавил, что говорить о преемнике А.Данилюка преждевременно.



"Сначала нужно уволить министра, а потом говорить о новых кандидатурах", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", есть ли уже кандидатура на должность главы Минфина после отставки А.Данилюка.



Ранее в этот день премьер-министр Украины В.Гройсман на своей странице в "Фейсбук" сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение А.Данилюка с должности министра финансов и попросил народных депутатов поддержать это представление. "В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул В.Гройсман.



Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.



Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

