Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем в Иерусалиме

Сборная Аргентины по футболу отказалась играть товарищеский матч с командой Израиля, который должен был пройти 9 июня в Иерусалиме.



Посольство Израиля в Аргентине, сообщившее об отмене матча, связало решение с «угрозами и провокациями» в адрес аргентинского футболиста Лионеля Месси.



Отмены матча добивалась, в частности, футбольная ассоциация Палестины, глава которой призывал в случае участия в игре Лионеля Месси сжигать футболки с его фамилией и плакаты с его изображением. Кроме того, пропалестинские активисты устроили акцию протеста у спортивного центра в Барселоне, где проходит подготовку аргентинская сборная, пишет Associated Press.



По данным Haaretz, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу звонил президенту Аргентины Маурисио Макри с целью предотвратить отмену матча, однако тот заявил, что не может повлиять на это решение. Израильская футбольная ассоциация намерена подать в ФИФА жалобу в связи с отменой матча.



Изначально предполагалось, что игра пройдет в Хайфе, но в начале мая стало известно, что ее перенесли в Иерусалим.



Статус Иерусалима очень чувствительный вопрос. Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей. Палестинцы считают восточную часть города столицей будущего палестинского государства, и были разозлены переносом матча из Хайфы.



Конфликт из-за статуса Иерусалима обострился в мае 2018 года из-за переноса в этот город из Тель-Авива посольства США в Израиле. Решение сопровождалось протестами, а в день открытия посольства 14 мая на границе сектора Газа и Израиля, где несколько недель продолжались столкновения, погибли 60 палестинцев.



Матч с Израилем был для Аргентины последней товарищеской встречей перед чемпионатом мира, который пройдет в России в июне и июле. Аргентина играет в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией, ее первый матч — против исландцев — пройдет 16 июня в Москве.



