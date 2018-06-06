Сенцов просит не голодать в его поддержку

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ и объявивший 14 мая голодовку, призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку, сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе.



"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так как у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключёнными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - написал Д.Динзе на своей странице в Фейсбук в среду днем.



Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.



О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.



28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.



Согласно сообщениям ряда СМИ, несколько россиян публично объявили голодовку в поддержку О.Сенцова, в частности, журналист издания "Русский репортер" Александр Буртин, педагог-мультипликатор Евгений Кабаков, журналистка Анастасия Дмитриева.



5 июня "Радио Свобода" сообщило, что Д.Динзе смог встретиться со своим подзащитным. "Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи… Внутренние органы в порядке, находится в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии… На 12-й день голодовки он сказал Олегу, что ему нужно колоть поддерживающий коктейль: прокапывают раз в два дня", - сказал адвокат.



"Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти отрицательная реакция. У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно к 30-му дню произойдет. Когда такое случится, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальный. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - добавил адвокат.



По словам защитника, О.Сенцов высказал сожаление в связи с тем, что голодовку вслед за ним начал Александр Кольченко, учитывая его слабое здоровье.



6 июня на пресс-конференции в Киеве адвокат украинских политзаключенных в РФ Евгения Панова и Владимира Балуха, экс-адвокат О.Сенцова на стадии судебного рассмотрения дела Ольга Динзе сообщила, что решение о принудительном кормлении голодающего украинского режиссёра будет приниматься в течение текущей недели.



"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Как пояснил адвокат Дмитрий Динзе, он (О.Сенцов - ИФ) сейчас находится на пределе... Врач колонии действительно обеспокоен и сказал, что как он полагает на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении, через капельницу через нос", - сказала О.Динзе.

