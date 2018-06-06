Суд намерен завершить рассмотрение дела об госизмене Януковича до 1 августа

Оболонский районный суд Киева намерен завершить рассмотрение дела бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до 1 августа. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.



На заседании в среду суд допросил как свидетеля защиты бывшего старшего офицера Военно-морских сил Андрея Раппопорта, который был помощником командующего ВМС по особым поручениям во время аннексии Крыма Россией.



Свидетель утверждает, что во время захвата полуострова Министерство обороны не давало команд осуществлять вооруженный отпор российским военным.



Раппопорт также отметил, что на данный момент является пенсионером и проживает в Крыму.



Допрос свидетеля длился около 1 часа.



На следующем заседании, 8 июня, суд намерен допросить экс-охранников бывшего Президента.



Также суд установил дату завершения рассмотрения дела и проведения судебных дебатов.



"Суд определяет окончательную дату дебатов - 30 и 31 июля 2018 года. Резервная дата - 1 августа", - огласил судья Девятко.



Это решение вызвало протест со стороны защиты.



Адвокат Виталий Сердюк стал требовать от суда дать защите не менее 5 месяцев для подготовки к дебатам и отметил, что этот срок еще надо будет согласовать с Януковичем.



В свою очередь, Девятко сослался на загруженность Оболонского суда и подчеркнул, что в случае отказа адвокатов участвовать в дебатах, экс-Президенту будет выделен госзащитник.

