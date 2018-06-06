Раде предлагают запретить трансляцию ЧМ-2018 в России

Профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, передает УНН.



"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", - говорится в сообщении.

