Россия не может присоединиться к "Большой семерке" - Меркель

Присоединение России к формату "Большой семерки" (G7) сейчас невозможно. Об этом в среду, 6 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов немецкого парламента, передает УНН со ссылкой на DW. По ее словам, участники G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка. "Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права", - заявила Меркель.

Поэтому, по ее словам, исключение России из формата "Большой восьмерки" (G8) было правомерным.



Одновременно канцлер отметила, что ожидает "тяжелых дискуссий" во время саммита G7 по поводу торгового спора между США и странами ЕС, Японией и Канадой.



Она надеется, что стороны, пострадавших от дополнительных таможенных тарифов со стороны США "примут общую позицию", передает агентство Reuters.



С 1 июня для стран ЕС была введена 25-процентная пошлина на импорт стали и 10-процентной ввозной пошлины на продукцию из алюминия.