Регулярные тренировки приносят больше пользы мужчинам, чем женщинам

Благотворное влияние тренировок на организм трудно переоценить. Однако британские ученые выяснили: регулярные упражнения по-разному влияют на состояние сердечно-сосудистой системы мужчин и женщин. Для участия в исследовании были приглашены 12 мужчин и женщин в постменопаузе, передает The Deccan Chronicle.



Все добровольцы проходили обследование до и после тренировок. Специалисты установили, что всего одна пешая прогулка положительно сказалась на уровне артериального давления и артериальной ригидности (жесткости сосудов) мужчин. У женщин улучшились показатели артериального давления, но жесткость артерий осталась на прежнем уровне.



Артериальная ригидность является маркером сердечно-сосудистых заболеваний. Любопытно, что связь этого важного показателя с уровнем артериального давления наблюдалась только у мужчин. Возможно, выводы ученых пригодятся для разработки программ тренировок с учетом половой принадлежности.

